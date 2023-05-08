Разработчик допустил применение беспилотных грузовиков для подвоза боеприпасов в зоне спецоперации

Москва, , 06:28 — REGNUM Беспилотные грузовики могут решать задачи доставки боеприпасов и гуманитарных грузов, а также эвакуации раненных в зоне специальной военной операции, сообщил исполнительный директор НПО «Андроидная техника» Евгений Дудоров.

Грузовик Artemiuss

Он отметил, что его компания сейчас занимается созданием подобной техники, имеющей высокую проходимость.

«В настоящее время нами ведутся работы по доработке и «обеспилочиванию» грузовых автомобилей высокой проходимости в интересах СВО и, возможно, в ближайшее время мы увидим их в действии», — заявил Дудоров в беседе РИА Новости.

Исполнительный директор рассказал, что на одном из промышленных предприятий испытывают опытный образец беспилотного грузовика, и «машина показывает себя эффективно». Он также напомнил, что недавно в стране опубликовали законопроект «О высокоавтоматизированных транспортных средствах», который призван определять правила применения беспилотных автомобилей.

Как сообщало ИА REGNUM, 23 октября стало известно, что премьер-министр России Михаил Мишустин подписал постановление о введении экспериментального правового режима на трассе М-11 «Нева» для испытаний беспилотных грузовых автомобилей.

30 января член комитета Госдумы по транспорту и развитию транспортной инфраструктуры Александр Толмачёв («Единая Россия») призвал осваивать в России самостоятельное производство беспилотников и отрегулировать законодательство в сфере применения транспортных средств без водителя.