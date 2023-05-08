Вена, 8 мая, 2023, 06:18 — ИА Регнум. Президент США Джозеф Байден и члены Госдепартамента своим поведением напоминают подростков, а не взрослых серьёзных людей. Об этом 7 мая написала экс-министр иностранных дел Австрии Карин Кнайсль в своём Twitter.

Иван Шилов ИА REGNUM Джо Байден

«Подростки с кучей морщин. Взрослые люди ведут себя по-другому», — такой комментарий экс-глава МИД Австрии оставила к фотографии, размещённой одним из пользователей соцсети.

На фотографии, опубликованной к новости о возвращении Сирии в Лигу арабских государств, американский лидер с печальным лицом вытирает платком глаз. Рядом с Байденом стоит госсекретарь Энтони Блинкен также с выражением большой скорби на лице. Подпись под фотографией от лица Госдепа США гласит, что Сирия «слишком рано вернулась в Лигу арабских государств».

Ранее ИА REGNUM сообщало, что как указала официальный представитель МИД России Мария Захарова, решение Лиги арабских государств (ЛАГ) о возврате Сирии в состав организации приветствуют в Москве, данный шаг поспособствует оздоровлению атмосферы в регионе.

Главы МИД Лиги арабских государств (ЛАГ) решили восстановить членство Сирии в организации. Представитель МИД Ирака Ахмед Ас-Саххаф сообщил, что проект этого решения обнародуют позже. Сирия считается членом ЛАГ с 7 мая текущего года.

Членство Сирии в ЛАГ заморозили в ноябре 2011 года после начала вооруженного конфликта в стране.