Спикер Совфеда Матвиенко: радикальные движения появились на Украине из-за поддержки Западом нацизма

Москва, , 06:04 — REGNUM Запад своей поддержкой нацизма на Украине несет ответственность за то, что в стране появились радикальные террористические движения, написала председатель Совета Федераций Валентина Матвиенко в своём блоге на сайте верхней платы российского парламента.

Валентина Матвиенко Дарья Антонова © ИА REGNUM

«Именно западная поддержка украинского нацизма привела уже, фактически, к созданию Киевом радикальных террористических движений, которые устраивают подлые атаки на безоружных людей», — подчеркнула спикер Совфеда.

Она выразила уверенность, что Запад не сможет снять с себя вину за содеянное. Председатель Совета Федераций также отметила, что западные страны пытается сделать вид, что «не слышит ничего страшного в современной украинской риторике».

Матвиенко указала на то, что эта риторика соответствует идеям украинских националистов 1920-х годов, которые позже присягнули нацистской Германии. Она пояснила, что взгляды современных радикалов, как и их предшественников, пропитаны ненавистью к России и ее народу.

Вместе с тем спикер Совфеда добавила, что враги государства не достигнут своих целей, а Российская Федерация сохранится как страна и самобытная цивилизация.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Валентина Матвиенко написала в своей статье, приуроченной ко Дню российского парламентаризма в «Российской газете», о том, что Россия развивает свои позиции на международной арене и обретает новых союзников.