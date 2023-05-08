На Украине воздушная тревогу, объявленную вечером, отменили лишь к утру

Киев, , 05:56 — REGNUM Воздушная тревога, объявленная в ряде регионов Украины вечером 7 мая, была отменена лишь к утру 8 мая. Об этом свидетельствуют данные онлайн-ресурса украинского министерства цифровой трансформации для оповещения населения.

Воздушная тревога Иван Шилов (с) ИА REGNUM

Вечером 7 мая сигнал воздушной тревоги прозвучал в Винницкой, Кировоградской, Черниговской, Полтавской, Одесской, Николаевской и Днепропетровской областях, а также на подконтрольной Киеву части Херсонской области. Затем около 23:50 мск тревогу объявили в Житомирской и Сумской областях, а ближе к полуночи режим воздушной тревоги стал действовать в Киеве и Киевской области.

В ночь на 8 мая украинские СМИ сообщали о серии взрывов в ряде городов и областей Украины, в том числе в Киеве, Киевской области, а также в Черниговской области. В Одессе украинские СМИ и очевидцы в соцсетях рассказали о нескольких взрывах, мощной вспышке и пожаре на объекте, который не назывался.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что Владимир Рогов сообщил об ударе по складам и позициям ВСУ в подконтрольном Киеву городе Орехове Запорожской области.