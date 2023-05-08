Французский политик Асселино описал контрнаступление Киева фразой «гора родила мышь»

Париж, , 05:41 — REGNUM Ожидания и амбиции Украины по поводу анонсированного контрнаступления не соответствуют действительности. Такое заявление сделал 7 мая лидер французской партии «Народный республиканский союз» и политический комментатор Франсуа Асселино в своём Twitter.

ВСУ Иван Шилов (с) ИА REGNUM

«Неужели гора родит мышь?» — такой риторический вопрос задал политик, комментируя материал издания Washington Post, в котором авторы утверждали, что Киев боится не оправдать ожидания своих западных союзников в связи с запланированным контрнаступлением. Асселино использовал фразеологизм, намекая, что возникла ситуация, в которой большие надежды приведут в итоге к очень скромному результату.

В статье указано, что запланированная контратака, которая может стать реальной лишь благодаря пожертвованному западному оружию и обучению, может стать ключевой фазой конфликта, поскольку Украина стремится вернуть значительную территорию и доказать, что она достойна постоянной поддержки. Однако глава минобороны Украины Алексей Резников назвал мировые ожидания «переоцененными», а президент Владимир Зеленский признал, что российские ВКС одерживают преимущество над ВСУ в небе.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что в Великобритании указали на срыв планов Украины по контрнаступлению после использования Россией новейшего оружия. ВС России за сутки выпускают как минимум 20 планирующих бомб, которые стали главным страхом для украинской армии. Западные и украинские военные аналитики предполагают, что использование этого новейшего оружия Москвой может вынудить Киев внести изменения в планы контрнаступления.