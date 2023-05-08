Можайск, Московская область, 8 мая, 2023, 05:37 — ИА Регнум. Два человека погибли в поселке в Можайском городском округе Подмосковья в результате смертельного отравления продуктами горения в своей квартире, 7 мая сообщили в пресс-службе прокуратуры Московской области.

Дарья Антонова ИА REGNUM Газ в доме

Речь идёт о местной жительнице и ее четырнадцатилетней дочери. Они забыли снять еду с газовой плиты при приготовлении пищи.

В квартире также находился девятилетний мальчик — сын погибшей женщины. Его отправили в больницу с признаками отравления. Следствие проводит проверку и экспертизы, по результатам которых примут процессуальное решение по факту происшествия.

Как сообщало ИА REGNUM, 24 апреля стало известно, что в порту Корсакова на Сахалине три человека погибли в ходе проведения газосварочных работ. Мужчины могли отравиться выделившимся газом. Они проводили работы в частично заполненном водой плавучем доке вместе с еще двумя рабочими, которых госпитализировали.