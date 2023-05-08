Министр финансов Йеллен: кризис ждёт США в случае применения Байденом поправки для избежания дефолта

Вашингтон, , 05:12 — REGNUM Конституционный кризис начнётся в США, если глава Белого дома Джо Байден решит воспользоваться поправкой, позволяющей избежать дефолта вопреки позиции американского Конгресса, заявила министр финансов страны Джанет Йеллен в интервью телеканалу ABC News.

США Иван Шилов © ИА REGNUM

Она подчеркнула, что правительство Соединённых Штатов должно прежде всего добиваться того, чтобы Конгресс «выполнил свою работу» и повысил потолок государственного долга. Йеллен добавила, что уже на протяжении нескольких месяцев власти используют экстренные меры для обслуживания госдолга, но это не может продолжаться долго.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Джанет Йеллен направила письмо в Конгресс США о том, что уже к 1 июня ее ведомство может потерять возможность полностью обслуживать госдолг, если парламентарии не расширят лимиты заимствований. 19 января 2023 года государственный долг США превысил установленный законом потолок в $31,4 трлн.