Вашингтон, 8 мая, 2023, 05:00 — ИА Регнум. Предупреждение о риске конституционного кризиса в случае, если президент США Джозеф Байден применит поправку к конституции для избежания дефолта в обход Конгресса, сделала глава минфина США Джанет Йеллен 7 мая в интервью телеканалу ABC News.

US Department of the Treasury Министр финансов США Джанет Йеллен

«Нам не следует оказываться в ситуации, когда придется обдумывать, может ли президент решать вопрос долга. Это будет конституционный кризис», — указала Йеллен.

Глава минфина США пояснила, что для правительства в приоритете задача — добиться выполнения Конгрессом своей работы, чтобы он одобрил повышение потолка долга. В ином случае, по словам Йеллен, хороших вариантов развития событий «попросту нет».

Ранее ИА REGNUM сообщало, что, как признала Йеллен, что возможности министерства финансов США, позволяющие применять экстраординарные меры с целью помочь избежать дефолта, закачиваются.

Повышение потолка госдолга США без предварительного сокращения государственных расходов администрацией Белого дома отказалась согласовать группа из 43 американских сенаторов-республиканцев.