Париж, 8 мая, 2023, 04:27 — ИА Регнум. Франция должна отказаться от проведения летних Олимпийских и Параолимпийских игр в 2024 году из-за экономических трудностей и проблем с безопасностью в республике, заявила французская киноактриса Брижит Бардо, пишет газета L’Equipe.

Иван Шилов ИА REGNUM Франция

Она напомнила о происшествиях во время прошлогоднего финала Лиги чемпионов на стадионе «Стад де Франс», где перед футбольным матчем начались столкновения болельщиков с полицейскими. По словам Бардо, те «драматические события до сих пор не урегулированы».

Кроме того, киноактриса указала и на протесты, которые продолжают вспыхивать во Франции на фоне принятия в стране пенсионной реформы. Бардо отметала, что Олимпиада будет проходить, пока «Париж изуродован», а «развязанное насилие не контролируется».

Она также назвала принятие Олимпийских игр «дополнительным безумием».

Как сообщало ИА REGNUM, 29 апреля издание Parisien написало о том, что ущерб, нанесённый Парижу во время манифестаций против пенсионной реформы с января 2023 года, составил около 1,6 млн евро. В мэрии города уточнили, что в этой сумме не учли стоимость ремонта разрушенных офисов частных предприятий.

1 мая по всей Франции прошли первомайские демонстрации, которые в ряде городов страны перерастали в беспорядки. В ходе указанных акций протеста полиция задержала 291 манифестанта.