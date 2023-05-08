Глава МЧС Куренков вылетел в Курганскую область в связи с природными пожарами в регионе

Курган, , 03:10 — REGNUM Глава МЧС России Александр Куренков вылетел в Курганскую область в связи с охватившими регион масштабными природными пожарами. Об этом 8 мая сообщила пресс-служба НУ МЧС по региону в своём Telegram-канале.

Лесной пожар Иван Шилов © ИА REGNUM

Уточняется, что вместе с главой МЧС России вылетели специалисты центрального аппарата ведомства, на месте предполагается определить дальнейшую стратегию борьбы с ландшафтными пожарами.

«Природные пожары с лесов и сухой травы перешли на несколько населённых пунктов на Урале. Сложилась сложная обстановка. Мы вылетаем в Курганскую область, чтобы на месте оценить обстановку, сосредоточить необходимые силы, учитывая все риски и факторы, для того чтобы оперативно справиться с непростой ситуацией», — указал Куренков.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что пожарным удалось локализовать три из девяти природных пожаров, угрожавших населённым пунктам в Курганской области, один пожар ликвидирован. Самой сложной ситуация остаётся в городе Кургане и деревне Юлдус Шадринского муниципального округа.

В результате масштабных природных пожаров в регионе был причинён значительный материальный ущерб гражданам и хозяйствующим субъектам. В результате пожара погибли как минимум три человека, точное количество погибших устанавливается. Следователями было возбуждено уголовное дело по статье о халатности.