В Курганской области локализовали часть природных пожаров, угрожавших населённым пунктам

Курган, , 02:56 — REGNUM Пожарным удалось локализовать три из девяти природных пожаров, угрожавших населённым пунктам в Курганской области, один ликвидирован. Об этом 7 мая сообщает ГУ МЧС по региону в своём Telegram-канале.

«Из девяти ландшафтных пожаров, угрожающих населенным пунктам региона, три удалось локализовать (село Попово Варгашинского МО, деревня Плоская Шадринского МО, село Кодское Шатровского МО) и один полностью ликвидировать (село Иванково Альменевского МО)», — сказано в сообщении ведомства.

Лесной пожар Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

Самой сложной ситуация остаётся в городе Кургане и деревне Юлдус Шадринского муниципального округа.

Также уточняется, что были локализованы три из четырёх лесных пожаров на территории Варгашинского, Кетовского, Далматовского муниципальных округов. Природный пожар в Белозерском МО пока локализовать не удалось.

В ведомстве отметили, что наращивание группировки сил и средств продолжается, к тушению пожаров привлечены 1029 человек и 335 единиц техники. С наступлением светлого времени суток начнёт работу авиация.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что как минимум три человека погибли в результате природных пожаров в Курганской области. В связи с произошедшей трагедией следователями было возбуждено уголовное дело по статье о халатности.

Глава Курганской области Вадим Шумков ввёл режим чрезвычайной ситуации из-за лесных пожаров в регионе.