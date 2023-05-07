Техас, США, 8 мая, 2023, 02:32 — ИА Регнум. До 12 человек возросло число пострадавших при наезде автомобиля на группу людей в городе Браунсвилл, в американском штате Техас. Об этом 7 мая сообщила пресс-служба пожарного департамента города.

Иван Шилов ИА REGNUM ДТП

В пожарном департаменте подтвердили информацию о семи погибших при наезде и 12 пострадавших. Уточняется, что 11 пострадавших госпитализированы в местные медучреждения, один был транспортирован воздушным транспортом в больницу Valley Baptist Harlingen.

Движение автотранспорта в районе места ДТП, рядом с приютом для мигрантов, остаётся перекрытым.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что водитель в Техасе совершил наезд на группу прохожих, на месте ДТП погибли семь человек. Часть погибших являются иностранными гражданами. Водитель задержан и находится под арестом.