Донецк, 8 мая, 2023, 02:27 — ИА Регнум. Зерно из Донецкой Народной Республики впервые погрузили на судно в Мариупольском торговом порту, написал в Telegram-канале врио главы ДНР Денис Пушилин.

Дарья Драй ИА REGNUM Глава ДНР Денис Пушилин

«Как и было запланировано, в Мариупольском морском торговом порту загрузилось первое судно с зерном из Донецкой Народной Республики», — сообщил он.

Пушилин отметил, что распространение продовольствия за пределы ДНР должно оживить в регионе сельское хозяйство, которое является одним из важнейших секторов экономики этого субъекта РФ.

Как сообщало ИА REGNUM, в середине апреля Денис Пушилин заявил, что из порта Мариуполя планируются поставки зерна в другие российские регионы. Он уточнил, что продовольствие будут погружать на суда, которые доставляют в ДНР стройматериалы.

Врио главы республики добавил, что эта схема снимет проблему загруженности автомобильных дорог и контрольно-пропускных пунктов между регионом и Ростовской областью. Кроме того, указанный механизм сделает зерно из ДНР конкурентоспособным по цене на внутреннем рынке.