В Турции оценили шансы на продлени е четырёхсторонней зерновой сделки

Анкара, , 01:48 — REGNUM Шансы продление зерновой сделки, срок действия которой истекает 18 мая, существуют. Об этом сообщил 7 мая официальный представитель президента Турции Ибрагим Калын в эфире телеканала Haberturk.

Калын выразил надежду на продление зерновой сделки и уточнил, что для этого есть все шансы. Представитель турецкого лидера отметил, что Надеюсь на продление зерновой сделки, шансы на этот счет есть.

Зерно Иван Шилов (с) ИА REGNUM

«В этом направлении принимаются необходимые усилия», — отметил представитель турецкого лидера.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что МИД России подтвердил информацию о четырёхсторонней встрече высокого уровня по зерновой сделке, которая состоится в ближайшем будущем.

Участники этой встречи — представители сторон соглашений Черноморской зерновой инициативы, то есть России, Турции, ООН и Украины.

ООН, Турция и Украина ожидают согласия России на продление зерновой сделки, срок которой истекает менее чем через две недели — 18 мая. Россия со своей стороны требует выполнить ряд условий, касающихся разблокировки экспорта её зерна.