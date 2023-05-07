Варшава, 8 мая, 2023, 01:43 — ИА Регнум. Польская государственная нефтяная компания Orlen недополучает $27 млн из-за запрета ввозить нефть из России, заявил исполнительный директор организации Дэниел Обайтек в интервью газете Financial Times.

Иван Шилов ИА REGNUM Нефть

Отмечается, что речь идёт о потерях, касающихся разброса в цене «примерно в $30 за баррель между более дешевой российской нефтью и альтернативными поставками». Обайтек подчеркнул, проблему нельзя расценивать как потерю, и трудности следует охарактеризовать как «вопрос отказа поддерживать Россию».

Вместе с тем Orlen продолжает использовать сырье из РФ, которое поступает по нефтепроводу «Дружба». Эта нефть применяется на нефтеперерабатывающем заводе в городе Литвинове.

Обайтек также сообщил, что о полном отказе от российской нефти можно будет говорить лишь после улучшения логистики других поставок. Исполнительный директор добавил, что Orlen ведет переговоры по этому вопросу с правительством Чехии.

Как сообщало ИА REGNUM, 6 марта Даниэль Обайтек объявил, что Orlen планирует потребовать от России компенсации за прекращение поставок нефти. Сырье перестало поступать в Польшу после решения Варшавы поставить Киеву танки Leopard.