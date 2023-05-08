Сербский президент Вучич: с 8 мая в Сербии начнут собирать у населения нелегальное оружие

Белград, , 01:03 — REGNUM Сербские граждане смогут без каких-либо последствий добровольно сдавать хранимое у себя нелегальное оружие властям республики в течение одного месяца с 8 мая, заявил президент страны Александр Вучич 7 мая в эфире Радио и телевидения Сербии.

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Такую кампанию объявили после двух происшествий со стрельбой, жертвами которых стали 17 человек. Из-за инцидентов в Сербии объявили общенациональный траур с 5 по 7 мая.

Вучич предупредил, что после добровольного сбора оружия в стране планируется законодательно увеличить сроки тюремного заключения за нелегальное хранение оружия. Он отметил, что для тех, кто пожелает получить «5, 10, 15 лет» тюремного заключения за «хранение трех патронов», нет никаких проблем. При этом он назвал такой подход «очень глупым».

Вучич также сообщил, что сербские власти могут снизить на 90% количество зарегистрированного короткоствольного оружия. По его словам, именно такое оружие чаще всего используется при совершении преступлений.

Глава республики подчеркнул, что те, у кого оставят право на хранение, будут серьезно контролироваться полицией. Он добавил, что контроль ужесточат и по отношению к владельцам охотничьего оружия.

Как сообщало ИА REGNUM, 3 мая семиклассник утроил стрельбу в школе в Белграде, в результате чего погибли девять человек. Еще восемь человек лишились жизни в сербском селе Дубона, где 4 мая мужчина после ссоры открыл стрельбу из автомата по толпе.