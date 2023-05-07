Одесса, Украина, 8 мая, 2023, 00:33 — ИА Регнум. Серия взрывов прогремела после объявления воздушной тревоги в Одессе. Об этом 8 мая сообщают украинские издания «Страна. ua» и «Суспильне».

Иван Шилов ИА REGNUM Воздушная тревога

Кроме того, отмечается, что на месте взрывов наблюдается сильный пожар. При этом объект, где произошло возгорание, не называется.

Ряд Telegram-каналов опубликовал видео мощной ослепительной вспышки от взрыва, который, как утверждается, произошёл в Одессе.

По данным онлайн-ресурса украинского министерства цифровой трансформации, воздушная тревога в Одесской области была отменена в 23:29 мск.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что в Киеве, Киевской области, а также ещё ряде регионов Украины была объявлена воздушная тревога.