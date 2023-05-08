Глава Курганской области Шумков ввел режим чрезвычайной ситуации из-за лесных пожаров в регионе

Курган, , 00:23 — REGNUM Режим чрезвычайной ситуации начал действовать в Курганской области из-за лесных пожаров в регионе, сообщили в пресс-службе областного правительства со ссылкой на соответствующее постановление губернатора Вадима Шумкова.

Лесные пожары Иван Шилов © ИА REGNUM

Отмечается, что действие документа распространяется на территорию всей области.

Как сообщало ИА REGNUM, 7 мая из-за крупных природных пожаров в микрорайоне Тополя и посёлке Увал в пригороде Кургана объявили превентивную эвакуацию. В деревне Юлдус огонь от пожаров перекинулся на школу и 20 жилых домов. В связи с происшествием жителей Юлдуса и населённого пункта Кодское пришлось эвакуировать.