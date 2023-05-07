Киев, 7 мая, 2023, 23:57 — ИА Регнум. Воздушная тревога объявлена в Киеве и Киевской области на Украине. Об этом 7 мая свидетельствуют данные онлайн-ресурса украинского министерства цифровой трансформации.

Иван Шилов ИА REGNUM Воздушная тревога

Сигнал тревоги в столице Украины и в Киевской области прозвучал около 23:35 мск. Немного позднее, около 23:51 мск, воздушная тревога была объявлена в Сумской, Винницкой, Житомирской областях.

Режим воздушной тревоги сохраняется и в Кировоградской, Черкасской, Черниговской и Полтавской областях.

Украинские СМИ сообщили о взрывах в Черниговской и Киевской областях, а также о нескольких взрывах в Одесской области. Кроме того, поступила информация о пожаре на месте взрыва в Одесской области.

Ранее ИА REGNUM сообщало о повреждении трёх газопроводов и некоторых других объектов инфраструктуры в результате взрывов в городе Никополе Днепропетровской области.