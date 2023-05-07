Москва, 7 мая, 2023, 23:57 — ИА Регнум. Сразу несколько грузовых автомобилей столкнулись на 238-м километре Центральной кольцевой автомобильной дороги (ЦКАД) в Москве, 7 мая сообщили в пресс-службе департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры российской столицы.

Иван Шилов ИА REGNUM ДТП

«На 238-м километре ЦКАД (Краснопахорское) столкнулись несколько грузовых автомобилей», — говорится в сообщении.

Отмечается, что в районе ДТП перекрыли движение по внешней стороне дороги. В департаменте по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности Москвы уточнили, что при аварии столкнулись три грузовика и легковой автомобиль.

В результате происшествия пострадали двое взрослых и младенец. Одного из пострадавших вызволили из автомобиля и передали медикам в санитарный вертолет. Еще одного пострадавшего и младенца также направили в медицинские учреждения.

Как сообщало ИА REGNUM, 7 мая в Воронеже произошло столкновение маршрутного автобуса ПАЗ с грузовым автомобилем, из-за чего пострадали по меньшей мере 10 человек. По предварительным данным, причиной ДТП стало то, что водитель автобуса не справился с управлением.