Захарова: Россия приветствует решение ЛАГ о возврате Сирии в её состав
Москва, 7 мая 2023, 23:56 — REGNUM Решение Лиги арабских государств (ЛАГ) о возврате Сирии в состав организации приветствуют в Москве, данный шаг поспособствует оздоровлению атмосферы в регионе. Такое заявление сделала 7 мая официальный представитель МИД России Мария Захарова, слова дипломата приводятся на сайте российского ведомства.
«В Москве приветствуют данный долгожданный шаг, который стал логичным результатом набравшего динамику процесса возвращения Сирии в «арабскую семью», — указала российский дипломат.
Захарова выразила уверенность в том, что данное решение ЛАГ будет способствовать оздоровлению атмосферы в регионе Ближнего Востока и скорейшему преодолению последствий сирийского кризиса.
Также Захарова отметила, что в Москве ожидают возрастания поддержки Сирии со стороны арабских стран в решении задач ее постконфликтного восстановления, осложнённых действующими в отношении Дамаска нелегитимными односторонними санкциями.
Ранее ИА REGNUM сообщало, что главы МИД Лиги арабских государств (ЛАГ) решили восстановить членство Сирии в организации. Представитель МИД Ирака Ахмед Ас-Саххаф сообщил, что проект этого решения обнародуют позже. Сирия считается членом ЛАГ с 7 мая.
Сирию лишили членства в Лиге арабских государств в 2011 году. Поводом для такого решения стали антиправительственные выступления в стране, впоследствии спровоцировавшие полномасштабную войну.