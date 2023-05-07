Москва, 7 мая, 2023, 23:56 — ИА Регнум. Решение Лиги арабских государств (ЛАГ) о возврате Сирии в состав организации приветствуют в Москве, данный шаг поспособствует оздоровлению атмосферы в регионе. Такое заявление сделала 7 мая официальный представитель МИД России Мария Захарова, слова дипломата приводятся на сайте российского ведомства.

Иван Шилов ИА REGNUM Мария Захарова

«В Москве приветствуют данный долгожданный шаг, который стал логичным результатом набравшего динамику процесса возвращения Сирии в «арабскую семью», — указала российский дипломат.

Захарова выразила уверенность в том, что данное решение ЛАГ будет способствовать оздоровлению атмосферы в регионе Ближнего Востока и скорейшему преодолению последствий сирийского кризиса.

Также Захарова отметила, что в Москве ожидают возрастания поддержки Сирии со стороны арабских стран в решении задач ее постконфликтного восстановления, осложнённых действующими в отношении Дамаска нелегитимными односторонними санкциями.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что главы МИД Лиги арабских государств (ЛАГ) решили восстановить членство Сирии в организации. Представитель МИД Ирака Ахмед Ас-Саххаф сообщил, что проект этого решения обнародуют позже. Сирия считается членом ЛАГ с 7 мая.

Сирию лишили членства в Лиге арабских государств в 2011 году. Поводом для такого решения стали антиправительственные выступления в стране, впоследствии спровоцировавшие полномасштабную войну.