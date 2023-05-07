Ла-Пас, 7 мая, 2023, 23:35 — ИА Регнум. Боливийский генерал Гари Аугусто Прадо Сальмон, командовавший операцией по поимке революционера Эрнесто Че Гевары, скончался на 85-м году жизни. Об этом 7 мая сообщил сын Сальмона в своём Twitter.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Боливия

«Господь призвал моего отца — генерала Гари Аугусто Прадо Сальмона», — написал сын генерала.

Латиноамериканский революционер Эрнесто Че Гевара был одним из лидеров Кубинской революции 1959 года и ближайшим соратником Фиделя Кастро. В ноябре 1966 года Че Гевара приехал в Боливию для организации партизанского движения. 8 октября 1967 года его отряд попал в засаду в ущелье Эль-Юро на юго-востоке страны. Генерал Прадо Сальмон командовал батальоном рейнджеров, разгромившим отряд Че Гевары.

Революционер был ранен в бою и попал в плен, а боливийский сержант Марио Теран застрелил команданте. Останки Че Гевары и его соратников были обнаружены антропологами лишь в 1997 году в Вальегранде, в центре Боливии, их доставили на Кубу и в Санта-Кларе торжественно похоронили в мавзолее.

Генерал Прадо Сальмон не принимал участия в убийстве Че Гевары, но воспринимался как главный виновник его гибели. В 1968 году последователи Че Гевары организовали покушение на генерала, но неудачное.

Прадо Сальмон при этом неоднократно заявлял, что не считает пленение Че Гевары выдающейся операцией, и подчёркивал, что совершал в жизни и более важные дела, чем захват знаменитого революционера.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что в Венесуэле в возрасте 60 лет скончался сын революционера Эрнесто Че Гевары — Камило. Мужчина скончался во время поездки в Венесуэлу от сердечного приступа.