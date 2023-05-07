Москва, 7 мая, 2023, 23:18 — ИА Регнум. Пришедший в сознание после операции писатель Захар Прилепин сообщил в своем Telegram-канале подробности того, что произошло с ним в Нижегородской области.

Дарья Антонова ИА REGNUM Захар Прилепин

Он отметил, что сидел за рулём, когда под колесом у пассажирского кресла прогремел взрыв. Именно в той части салона находился водитель и помощник Александр Шубин, который погиб в результате происшествия.

Прилепин назвал погибшего своим ангелом-хранителем.

«Погиб мой родной человек, который работал моим ангелом-хранителем 8 лет. Саша «Злой» Шубин. Бесстрашный солдат и друг, и брат», — написал общественный и политический деятель.

Писатель также уточнил, что после взрыва потерял сознание «минуты на три», а когда очнулся, подполз к выбитому лобовому стеклу автомобиля. Из салона Прилепину помогли выбраться «селяне».

После этого его с ранениями доставили в больницу. Писатель добавил, что у него переломы обеих ног.

Как сообщало ИА REGNUM, автомобиль Захара Прилепина подорвался на взрывном устройстве в Нижегородской области 6 мая. На следующий день врачи вывели его из медикаментозного сна.

Глава Нижегородской области Глеб Никитин сообщил, что состояние писателя оценивается как стабильное. По факту взрыва Следственный комитет России возбудил уголовное дело по статье о теракте.

После происшествия удалось задержать двоих подозреваемых в совершении этого преступления. Один из них — Александр Пермяков — рассказал, что действовал по заданию украинских спецслужб, которые завербовали его ещё в 2018 году.