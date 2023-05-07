Рогов рассказал о планах украинских войск захватить Запорожскую АЭС во время контрнаступления

Мелитополь, , 23:02 — REGNUM Захват Запорожской АЭС планируют украинские войска в ходе анонсированного ими контрнаступления. Об этом 7 мая сообщил глава движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов в беседе с РИА Новости.

Как уточнил Рогов, в планы ВСУ входит попытка форсирования Днепра и захват Запорожской АЭС для последующего создания плацдарма на левом берегу Днепра. По словам Рогова, украинские военные даже не скрывают своих намерений.

Запорожская АЭС. Энергодар Иван Шилов (с) ИА REGNUM

Рогов пояснил, что стратегия и тактика контрнаступления ВСУ разрабатывалась специалистами из различных силовых ведомств в США и Великобритании. Одним из основных направлений контрудара украинских войск названа Запорожская область с целью выхода к Азовскому морю и перекрытия сухопутного коридора в Крым.

«Украинской стороне отведена роль статистов и исполнителей преступных приказов», — резюмировал Рогов.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что Рогов призвал главу Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэля Гросси прекратить «ритуальные танцы» вокруг ситуации с Запорожской АЭС.

Гросси ранее заявил, что ситуация около Запорожской АЭС становится всё более непредсказуемой и потенциально опасной. Он выразил обеспокоенность реальными угрозами ядерной безопасности для Запорожской АЭС и призвал действовать для предотвращения «угрозы серьезной ядерной аварии».