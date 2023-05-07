Митинг оппозиционного мэра Стамбула Имамоглу забросали камнями на востоке Турции

Анкара, , 22:36 — REGNUM Мэр Стамбула и потенциальный кандидат в вице-президенты Турции Экрем Имамоглу прервал предвыборный митинг на востоке страны из-за того, что сопровождавших его лиц забросали камнями. Об этом 7 мая сообщает телеканал Sözcü.

«Я прекратил выступать, когда в нас начали бросать камни, ранены 10-15 человек», — уточнил Имамоглу, пояснив, что не учитывал пострадавших жителей города. По словам мэра Стамбула, он был вынужден прекратить своё выступление на митинге в провинции Эрзурум через 15 минут,

Турция Иван Шилов © ИА REGNUM

Кроме того, Имамоглу заявил, что злоумышленники повредили автобус, принадлежащий партии. Имамоглу указал, что он не уедет из города, пока не навестит всех пострадавших, а также мэр собирается подать в суд за бездействие на губернатора Эрзурума и мэра города и призвал губернатора и мэра подать в отставку в связи с инцидентом.

Помимо этого, Имамоглу опубликовал в своём Twitter видео, где утверждал, что мэрия города Эрзурума намеренно поставила автобусы возле места проведения митинга, чтобы помешать проведению акции.

Отмечается, что это первое серьёзное происшествие во время акций в ходе предвыборной кампании в Турции.

Имамоглу претендует на пост одного из семи вице-президентов в случае победы единого кандидата в президенты от семи оппозиционных партий Кемаля Кылычдароглу на президентских выборах, которые состоятся в Турции 14 мая текущего года.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что в Стамбуле на главном и самом массовом митинге действующего президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана собралось 1,7 млн человек.

Эрдоган продекларировал на митинге ряд предвыборных обещаний, включая связанные с реализацией «Большого тоннельного проекта Стамбула» под проливом Босфор.