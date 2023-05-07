Вашингтон, 7 мая, 2023, 21:57 — ИА Регнум. Переговоры по урегулированию конфликта на Украине благодаря посредничеству Китая должны начаться в конце 2023 года. Такое мнение высказал бывший госсекретарь США Генри Киссинджер в интервью CBS.

Иван Шилов ИА REGNUM Генри Киссинджер

По его словам, после того, как Китай вступил в переговоры, всё встанет на свои места.

«Думаю, что к концу года мы будем говорить о переговорных процессах и даже о реальных переговорах», — отметил Киссинджер.

Американского эксперта в области международных отношений, которому в конце месяца исполнится 100 лет, спросили, согласился бы он отправиться в Москву на переговоры с президентом России.

«Я бы склонился к тому, чтобы сделать это», — ответил Киссинджер.

После этого он добавил, что отправился бы в Москву в роли помощника президента США по нацбезопасности.

Как сообщало 7 мая ИА REGNUM, возможное контрнаступление Вооружённых сил Украины (ВСУ) может подготовить почву для переговоров с Россией. Ссылаясь на западных чиновников, журналисты газеты WSJ отмечают, что российско-украинские переговоры могут пройти до конца года. Кроме того, на Западе уже не так скептически относятся к помощи Китая в привлечении сторон к диалогу.

Китайский план из 12 пунктов МИД страны представил ещё 24 февраля. Основные тезисы этого документа — отказ от позиции холодной войны и уважение суверенитета каждой страны. В Пекине убеждены, что никакое государство не может обеспечивать собственную безопасность за счёт другой страны, тем более за счёт расширения военных блоков. Позже глава МИД Китая Цинь Ган подтвердил, что Пекин готов вместе с Москвой урегулировать конфликт на Украине.