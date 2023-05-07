Вашингтон, 7 мая, 2023, 22:04 — ИА Регнум. Многие чиновники в США и Европе считают, что контрнаступление, которое долгое время анонсирует Киев, будет способствовать началу переговоров с Россией при участии Китая. Об этом сообщила газета Wall Street Journal.

Иван Шилов ИА REGNUM Киев

По данным журналистов, Китай, если состоится наступление Вооружённых сил Украины (ВСУ), повлияет на Москву и привлечёт её к переговорам с Киевом. В статье также уточняется, что в Госдепе и ЦРУ сначала хотят посмотреть на результаты контрнаступления ВСУ.

При этом во Франции и Германии сообщают, что Белый дом также хочет содействовать переговорам только после того, как будут успехи украинской стороны. По данным журналистов, западные чиновники рассчитывают, что переговоры состоятся до конца этого года.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее госсекретарь США Энтони Блинкен сказал, что Вашингтон будет выступать против мирного плана и прекращения огня, пока Россия не уйдёт из новых регионов. По его мнению, заморозка конфликта фактически закрепит успехи Москвы.