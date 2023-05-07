Воронеж, 7 мая, 2023, 21:37 — ИА Регнум. При столкновении маршрутного автобуса с грузовиком в Воронеже пострадали и получили травмы не менее 10 человек. Об этом сообщила 7 мая пресс-служба ГУ МВД Воронежской области в Telegram-канале.

Иван Шилов ИА REGNUM ДТП

«В результате ДТП, по предварительным данным, за медицинской помощью обратились около десяти человек… Сведения о пострадавших уточняются», — сообщили в ведомстве.

Авария произошла в 19:15 на улице 9 января. По предварительным данным, 34-летний водитель автобуса ПАЗ не справился с управлением, и транспортное средство въехало в припаркованный грузовик.

На место прибыли медики и сотрудники ГАИ.

Как сообщало ИА REGNUM, 2 мая президент РФ Владимир Путин в беседе с губернатором Воронежской области Александром Гусевым призвал обратить внимание на качество дорог. По данным российского лидера, в регионе растёт количество ДТП. По мнению Путина, одной из причин этого является неудовлетворительное состояние дорог.