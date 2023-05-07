Варшава, 7 мая, 2023, 21:33 — ИА Регнум. Миссия агентства Евросоюза по безопасности внешних границ Frontex приостановила полёты над Чёрным морем после того, как истребитель Су-35 ВКС России перехватил польский самолёт Let L-410 Turbolet. Об этом 7 мая сообщило польское радио RMF FM.

Минобороны России Истребитель Су-35 ВКС России

По данным издания, полёты возобновят после того, как будет уверенность в безопасности лётчиков. Пока границы в Чёрном море охраняет только румынская авиация.

Об инциденте ранее сообщили в польской пограничной службе. По данным ведомства, 5 мая Let L-410 Turbolet ВВС Польши нёс патрулирование в обозначенном Румынией оперативном районе, когда его перехватил российский Су-35. По заявлению пограничников, российский самолёт на близком расстоянии совершил несколько манёвров, из-за которых польский самолёт потерял управление. Жертв в результате инцидента не было.