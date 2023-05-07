Вашингтон, 7 мая, 2023, 21:07 — ИА Регнум. Президент США Джо Байден поручил приспустить все флаги в стране в связи с трагедией в Техасе, об этом говорится на сайте Белого дома.

Иван Шилов ИА REGNUM Джо Байден

«В знак уважения к жертвам 6 мая 2023 года в Аллене, штат Техас… я поручаю приспустить флаг США в Белом доме и на всех общественных зданиях и территориях, на всех военных постах и военно-морских базах, а также на всех военно-морских судах», — говорится в заявлении.

Байден также распорядился приспустить американский флаг на всех посольствах, миссиях, консульских учреждениях и других объектах США за рубежом, включая все военные объекты, военно-морские корабли и станции.

Уточняется, что флаги будут приспущены до 11 мая 2023 года включительно.

Как сообщало ИА REGNUM, как минимум девять человек погибли в результате стрельбы в торговом центре в техасском городе Аллен 6 мая. Ещё семь человек пострадали. Шериф местной полиции Брайан Харви заявил, что подозреваемый в стрельбе ликвидирован.

Губернатор Техаса Грег Эбботт назвал произошедшее «чудовищной трагедией» и распорядился оказать всю необходимую помощь местным властям.