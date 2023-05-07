Остин, США, , 21:26 — REGNUM В городе Браунсвилл штата Техас (США) автомобиль наехал на прохожих. В результате умерли не менее семи человек. Об этом 7 мая сообщил телеканал ABC со ссылкой на данные сотрудников правоохранительных органов.

Скорая помощь (сс) alanbatt

По информации журналистов, ещё шесть человек пострадали. Водителя задержали, его госпитализировали.

Как сообщало ИА REGNUM, в Техасе 6 мая открыли стрельбу в одном из торговых центов города Аллен. Погибли девять человек, семеро получили ранения. По словам местного шерифа, стрелявшего ликвидировал сотрудник полиции, который был в торговом центре в это время.