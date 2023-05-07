Остин, США, 7 мая 2023, 21:26 — REGNUM В городе Браунсвилл штата Техас (США) автомобиль наехал на прохожих. В результате умерли не менее семи человек. Об этом 7 мая сообщил телеканал ABC со ссылкой на данные сотрудников правоохранительных органов.

Скорая помощь
Скорая помощь
(сс) alanbatt

По информации журналистов, ещё шесть человек пострадали. Водителя задержали, его госпитализировали.

Как сообщало ИА REGNUM, в Техасе 6 мая открыли стрельбу в одном из торговых центов города Аллен. Погибли девять человек, семеро получили ранения. По словам местного шерифа, стрелявшего ликвидировал сотрудник полиции, который был в торговом центре в это время.