В Стамбуле на главном и массовом митинге президента Эрдогана собралось 1,7 млн человек

Анкара, , 20:15 — REGNUM В Стамбуле на главном и самом массовом митинге действующего президента Турции собралось 1,7 млн человек. Об этом 7 мая заявил президент Реджеп Тайип Эрдоган.

Реджеп Эрдоган Иван Шилов © ИА REGNUM

«По официальным данным, в митинге участвуют около 1,7 млн человек», — сказал Эрдоган.

Эрдоган озвучил на митинге ряд предвыборных обещаний, в том числе связанных с реализацией «Большого тоннельного проекта Стамбула» под проливом Босфор. Турецкие власти уже реализовали два подобных проекта под Мраморным морем.

Кроме того, президент пообещал выступить с первой речью после победы на выборах в Стамбуле, а не в Анкаре, как раньше.

Президентские и парламентские выборы в Турции запланированы на 14 мая. Эрдоган является единым кандидатом от правящего «Республиканского альянса», в то время как оппозиционный «Народный альянс» выставил его главного соперника — Кемаля Кылычдароглу.

Как сообщало в конце апреля ИА REGNUM, для команды Эрдогана главное, чтобы фактор его здоровья был выведен из повестки избирательной кампании. Эрдоган моложе своих соперников по предвыборной гонке, сделать из него «дряхлого президента» оппозиции не удастся. Власти Турции также заверили, что состояние здоровья президента страны хорошее, он перенёс легкую простуду и практически готов продолжать работу.

Эрдоган провёл 30 апреля в Анкаре один из самых крупных митингов в рамках подготовки к президентским выборам. Официальное число участников акции тогда не называлась но речь могла идти о нескольких сотнях тысяч человек. В ходе митинга турецкий лидер призвал своих сторонников быть максимально активными.