Нападающий «Спартака» Квинси Промес побил рекорд по голам в России среди легионеров

Санкт-Петербург, , 20:51 — REGNUM Нидерландский футболист московского «Спартака» Квинси Промес 7 мая во время матча с петербургским «Зенитом» забил 86-й гол в чемпионатах России по футболу. Игра приходила на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге, хозяева победили со счётом 3:2.

Квинси Промес Садовников Дмитрий

Таким образом, Промес побил рекорд по количеству голов в чемпионатах России среди легионеров. На втором месте оказались иранец Сердар Азмун, забивший за «Зенит» 85 голов, и бразилец Вагнер Лав, повторивший результат, играя за ЦСКА.

Промес отличился 24 апреля, забив гол во время игры «Спартака» с «Краснодаром». 2 апреля во время матча с «Ахматом» нидерландский футболист вышел только на пять минут, и его заменили. Позже сообщили, что у него был «дискомфорт» в мышце. Но потом Промес продолжил играть.

Квинси Промес играл в составе «Спартака» с 2014 по 2018 год. Потом он перешёл в испанский клуб «Севилья», а после этого в нидерландский «Аякс». В феврале 2021 года в «Спартаке» сообщили, что игрок возвращается в клуб и подписал контракт на 3,5 года.