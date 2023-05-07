В США заявили о сломанной иммиграционной системе
Вашингтон, 7 мая, 2023, 20:05 — ИА Регнум. Действующая иммиграционная система в США сохраняет нерешёнными имеющиеся проблемы, продолжающиеся десятилетиями, так как здесь «не наводился порядок с 90-х годов». Об этом в интервью телеканалу CBS News заявил глава министерства внутренней безопасности США Алехандро Майоркас.
Поэтому стране необходима иммиграционная реформа, подчеркнул глава ведомства. Он напомнил, что действующая американская администрация с первого дня проталкивает изменения в иммиграционное законодательство.
«Мы нуждаемся в иммиграционной реформе. Всё, чем занимается министерство внутренней безопасности и наши партнёры в федеральном правительстве, находится в рамках сломанной иммиграционной системы», ― пояснил Майоркас.
Как сообщало ИА REGNUM, проблема мигрантов из Мексики остаётся одной из главных на повестке дня в США. Так, в марте власти Штатов усилили охрану границы с Канадой на фоне роста числа нелегальных мигрантов, пытающихся попасть на территорию страны. Отмечалось, что мексиканские мигранты пытаются незаконно пересечь американскую границу после законного прибытия в Канаду.
Ранее экс-президент США Дональд Трамп раскритиковал действующего главу Белого дома Джо Байдена за его миграционную политику. По его словам, под его руководством в США «была самая охраняемая граница в истории страны», а при нынешнем главе государства страна превратились в «свалку». Он напомнил, что при Байдене южную границу упразднили, и миллионы нелегальных мигрантов хлынули в США.