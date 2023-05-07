Вашингтон, 7 мая, 2023, 20:05 — ИА Регнум. Действующая иммиграционная система в США сохраняет нерешёнными имеющиеся проблемы, продолжающиеся десятилетиями, так как здесь «не наводился порядок с 90-х годов». Об этом в интервью телеканалу CBS News заявил глава министерства внутренней безопасности США Алехандро Майоркас.

U.S. Department of Homeland Security Алехандро Майоркас

Поэтому стране необходима иммиграционная реформа, подчеркнул глава ведомства. Он напомнил, что действующая американская администрация с первого дня проталкивает изменения в иммиграционное законодательство.

«Мы нуждаемся в иммиграционной реформе. Всё, чем занимается министерство внутренней безопасности и наши партнёры в федеральном правительстве, находится в рамках сломанной иммиграционной системы», ― пояснил Майоркас.

Как сообщало ИА REGNUM, проблема мигрантов из Мексики остаётся одной из главных на повестке дня в США. Так, в марте власти Штатов усилили охрану границы с Канадой на фоне роста числа нелегальных мигрантов, пытающихся попасть на территорию страны. Отмечалось, что мексиканские мигранты пытаются незаконно пересечь американскую границу после законного прибытия в Канаду.

Ранее экс-президент США Дональд Трамп раскритиковал действующего главу Белого дома Джо Байдена за его миграционную политику. По его словам, под его руководством в США «была самая охраняемая граница в истории страны», а при нынешнем главе государства страна превратились в «свалку». Он напомнил, что при Байдене южную границу упразднили, и миллионы нелегальных мигрантов хлынули в США.