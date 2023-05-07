Москва, 7 мая, 2023, 20:02 — ИА Регнум. Казанский «Зенит» в воскресенье, 7 мая, обыграл московское «Динамо» и в 11-й раз стал чемпионом страны по волейболу.

Иван Шилов ИА REGNUM Футбол

Игра прошла на столичном стадионе «Динамо». В упорной борьбе казанцы одержали верх со счетом 3-2 (23:25, 23:25, 25:17, 30:28, 15:13). «Зенит» занял вторую строчку турнира.

За третье место поборются «Локомотив» из Новосибирска и петербургский «Зенит», встреча пройдет 8 мая в Новосибирске.

Так, казанский «Зенит» стал чемпионом России в 11-й раз и остаётся самым титулованным волейбольным клубом России. Московское «Динамо» становилось чемпионом в двух последних сезонах, в общей сложности команда выиграла четыре титула.