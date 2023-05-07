Пожарные смогли спасти от огня школу в деревне Юлдус в Курганской области

Курган, , 19:42 — REGNUM Пожарным удалось спасти от огня школу в деревне Юлдус в Курганской области, сообщили 7 мая в пресс-службе регионального управления МЧС.

МЧС Иван Шилов (с) ИА REGNUM

«Школу пожарно-спасательным подразделениям удалось отстоять», — говорится в сообщении.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, школа и 20 жилых домов загорелись 7 мая в деревне Юлдус в Курганской области из-за природных пожаров. В связи с этим власти эвакуировали жителей населённых пунктов Юлдус и Кодское. В целях предосторожности временно переселили их в микрорайон Малое Чаусово.

Для борьбы огнём в области привлекли около 700 человек и задействовали почти 200 единиц техники. Возгорания угрожают населённым пунктам в Альменевском, Варгашинском, Белозерском, Кетовском, Шадринском, Мишкинском муниципальных округах и микрорайонах Кургана.