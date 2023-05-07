Донецк, , 19:35 — REGNUM В торговом порту Мариуполя завершили загрузку первого судна с зерном из Донецкой Народной Республики (ДНР). Об этом 7 мая сообщил врио главы региона Денис Пушилин.

Денис Пушилин Официальный сайт Главы ДНР

«Как и было запланировано, в Мариупольском морском торговом порту загрузилось первое судно с зерном из Донецкой Народной Республики», ― написал в сообщении в Telegram-канале Пушилин.

Куда отправится судно, не уточняется. Врио главы республики добавил, что для осуществления поставок зерна решили использовать суда под управлением ФАУ «РосКапСтрой», доставляющие в Мариуполь строительные материалы.

«Такой подход, когда в порт доставляются стройматериалы, а обратно зерно, позволит в несколько раз удешевить логистику, а также ощутимо разгрузить контрольно-пропускные пункты на дорогах», ― уверен Пушилин.

Кроме того, добавил глава ДНР, это даст возможность оживить один из важнейших секторов экономики республики ― сельское хозяйство. По словам Пушилина, порт может оправлять зерно и из соседних регионов.

Шаги для запуска в порту Мариуполя зернового терминала обсуждались в середине апреля с председателем правительства ДНР Евгением Солнцевым и руководителями профильных ведомств во время недавнего визита в регион министра сельского хозяйства Дмитрия Патрушева.

Как сообщал ИА REGNUM, о планах по отправке из мариупольского морского порта зерна 14 апреля заявил Пушилин. Он подчеркнул, что это позволит поставлять зерно на внутренний рынок страны по конкурентным ценам, что в конечном итоге поспособствует развитию сельхозпроизводителей республики.