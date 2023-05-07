Городец, Нижегородская область, 7 мая, 2023, 19:40 — ИА Регнум. Теплоход «Илья Муромец», застрявший 7 мая на Волге возле Городца (Нижегородская область), успешно сняли с мели. Об этом сообщила пресс-служба Приволжской транспортной прокуратуры в Telegram-канале.

Mike1979 Russia Теплоход «Илья Муромец»

«Судно снято с мели», — отметили в ведомстве.

Ранее в Telegram-канале прокуратуры опубликовали фото буксира, подошедшего к теплоходу. Других подробностей в ведомстве не сообщили.

«Илья Муромец» оказался на мели около 14:00. Публикация о подошедшем буксире появилась около 18:00. На судне находятся 113 пассажиров и 42 члена экипажа.

Транспортная прокуратура начала проверку для выяснения обстоятельств инцидента. В ведомстве намерены выяснить, соблюдали ли правила безопасности движения и эксплуатации судна.