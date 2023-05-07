Москва, 7 мая, 2023, 19:19 — ИА Регнум. Администрация президента США Джо Байдена спонсирует терроризм. С таким заявлением выступила официальный представитель МИД России Мария Захарова, комментируя слова главы Главного управления разведки минобороны Украины Кирилла Буданова об обещании «убивать россиян в любой точке мира».

Mid.ru Мария Захарова

«Это прямой удар по Белому дому. Киевский режим заявил о том, что администрация Байдена спонсирует терроризм», ― написала дипломат в Telegram-канале.

Ранее глава украинской разведки Кирилл Буданов, отвечая на вопрос об убийстве политолога Дарьи Дугиной, заявил, что киевский режим уничтожал русских и продолжит это делать.

Как сообщало ИА REGNUM, политолог Дарья Дугина погибла 20 августа 2022 года при взрыве автомобиля в Одинцовском районе Подмосковья. По данным ФСБ России, теракт организовали украинские спецслужбы, а исполнителем была гражданка Украины Наталья Вовк. Она служила в 12-й бригаде украинской нацгвардии, куда, в частности, входил националистический полк «Азов» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

Президент Кубы Мигель Диас-Канель уверен, что США целиком и полностью несут ответственность за создание конфликта на Украине. По его мнению, американское правительство исказило первопричину конфликта и с помощью медиа возбудило чувство презрения к России. По его словам, Вашингтон специально разжигает войны для продажи оружия с целью решения внутренних проблем, а страдают от этого все государства, но не США.

Американский политик, кандидат на пост губернатора штата Кентукки Джефф Янг считает нынешний режим на Украине нацистским и управляемым из Вашингтона. По его словам, спонсируемый США переворот в 2014 году превратил Украину в марионетку Вашингтона. Теперь страна полностью контролируется «Госдепартаментом США, ЦРУ, Пентагоном, НАТО и группами вооруженных до зубов украинских нацистов».