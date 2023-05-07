Экс-советник Пентагона Макгрегор: Запад замалчивает о «нацистских» преступлениях ВСУ на фронте

Вашингтон, , 19:11 — REGNUM На Западе союзники Украины умалчивают о преступлениях, которые украинские военные совершают на фронте. Об этом заявил экс-советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор в интервью YouTube-каналу London Real.

Дуглас Макгрегор. Полковник армии США в отставке BMG-2048

«Вопреки попыткам Запада скрыть информацию о происходящем на театре военных действий, правда все равно выходит наружу», — сказал Макгрегор.

Полковник считает, что сейчас союзникам всё сложнее становится поддерживать миф о том, что у Украины есть шансы на победу.

«Украинские военные ведут себя чудовищно», — отметил Макгрегор.

По его словам, военнослужащие Вооружённых сил Украины (ВСУ) на фронте убивают людей и празднует это по-нацистски.

Как сообщало 4 мая ИА REGNUM, Дуглас Макгрегор назвал планы Украины о контрнаступлении неосуществимыми, а заявления о его возможном успехе, звучащие от высокопоставленных чиновников, лживыми. Полковник поразился разрушительной силе «империи лжи», созданной Западом во главе с Вашингтоном, которая постоянно выставляет Россию тем «жутким агрессором», которым она фактически не является. Он при этом отметил, что «империи лжи» порождают в том числе и «бомбы правды», такие как утечка секретных документов Пентагона, а также незаинтересованные независимые журналисты на поле боя.