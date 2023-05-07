Москва, , 19:28 — REGNUM Фейк о том, что на Украине сбили гиперзвуковую ракету Х-47М2 комплекса «Кинжал», убедил военных в США, что Киеву больше не нужно поставлять новые средства противовоздушной обороны (ПВО). Об этом заявил обозреватель Александр Ситников в статье, опубликованной 7 мая на портале «Свободная пресса.

Миг-31 и гиперзвуковая ракета «Кинжал» Цитата из видео: «Послание президента Федеральному собранию». kremlin.ru

Сообщение о «сбитой» российской ракете уже изначально вызвало подозрения, так как на фотографии, которая «подтверждала» новость, видна часть корпуса в небольшой яме. Как отмечают специалисты, гиперзвуковая ракета пробивает до 30 метров грунта и после этого поражает защищённый бункер. Также корпус такой ракеты многослойный, а на снимке — однослойный.

Кроме того, ракета Х-47М2, согласно открытым данным, достигает скорости 12 Махов или почти 15 000 километров в час. Если бы её сбили с помощью комплекса противовоздушной обороны Patriot, как утверждают на Украине, то корпус Х-47М2 разлетелся бы на мелкие части на большой территории.

Изначально официальные украинские ресурсы не подхватили фейк, даже мэр Виталий Кличко не стал делать репост в соцсетях. Представитель командования воздушных сил вооруженных сил Украины (ВС ВСУ) Юрий Игнат не подтвердил эту информацию.

«Однако маховик Зе-пропаганды уже набрал бешеные обороты, тем более на фоне неудачных попыток ВСУ взломать русский фронт на Запорожском направлении», — отметил Ситников.

В результате командующий ВС ВСУ Николай Олещук заявил, что украинские ПВО якобы сбили российскую Х-47М2, а за ним это повторил и Игнат. На основе этих заявлений на сайте военных новостей Military.com отметили, что Киеву поставили достаточно средств ПВО, следовательно, поставки можно пока прекратить.

Как сообщало ИА REGNUM, 7 мая Игнат признал, что у ВСУ «мало оружия», которое потенциально могло бы сбить Х-47М2. Он также сообщил, что Patriot никогда не работал с подобными целями.