Авербух о состоянии Костомарова: всё идёт к выздоровлению

Москва, , 18:37 — REGNUM Фигуристу Роману Костомарову предстоит долгий и сложный процесс восстановления, но он идёт «шаг за шагом». Об этом сообщил режиссёр театрализованных шоу, советский и российский фигурист, хореограф Илья Авербух.

Илья Авербух European Foundation for Support of Culture

«Движемся в правильном направлении. Здоровью критически ничего не угрожает. Дальше шаг за шагом ― восстановление. Очень длительное, очень сложное, мы постоянно на связи, общаемся», ― сказал он в беседе с «Чемпионатом».

Хореограф подчеркнул, что всё идёт к выздоровлению, и Костомаров держится молодцом.

«Не надо спекулировать, не надо выдавать непроверенную информацию», ― призвал Авербух.

Как сообщало ИА REGNUM, в середине апреля стало известно о том, что состояние олимпийского чемпиона Романа Костомарова продолжает улучшаться, он восстанавливает мышцы и уже сам может садиться на кровать без посторонней помощи.

Фигурист перенёс ещё одну операцию, необходимую для протезирования. Предполагается, что ему придётся провести в больнице ещё два-три месяца.

Со спортсменом работают лучшие специалисты по реабилитации, которые помогают ему восстановить подвижность конечностей, но упражнения даются ему с трудом.

В конце апреля Костомарову провели операцию по протезированию на стопе и кисти. Он идёт на поправку и готовится к транспортировке в Германию.

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