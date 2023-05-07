Лондон, , 19:18 — REGNUM В субботу, 6 мая, в Вестминстерском Аббатстве в Лондоне состоялась официальная коронация короля Великобритании 74-летнего Карла III (принц Чарльз).

Король Карл III до церемонии коронации. Лондон. Великобритания. 06.05.2023 © Albert Nieboer/Global Look Press

Король Карл III до церемонии коронации. Лондон. Великобритания. 06.05.2023 © Martyn Wheatley/Global Look Press

Коронация Карла III. Лондон. Великобритания. 06.05.2023 © Li Ying/Global Look Press

Карл III стал 40-м монархом, которого короновали в Вестминстерском аббатстве. Первым был Вильгельм Завоеватель, короновавшийся в аббатстве на Рождество 1066 года.

Коронация Карла III. Лондон. Великобритания. 06.05.2023 © IMAGO/Paul Marriott/Global Look Press

Принц Великобритании Уильям и его жена Кэтрин, принцесса Уэльская, принцесса Шарлотта, принц Джордж и принц Луи проезжают в карете. Лондон. 06.05.2023 © Li Ying/Global Look Press

Принц Эдуард и Софи, герцогиня Эдинбургская прибыли на церемонию коронации Карла III © Cover Images/Global Look Press

Коронация не означает вступления на престол. Так, Карл стал королём еще 8 сентября 2022 года, сразу после смерти Елизаветы II.

Однако у коронации, несмотря на её формальный статус, как и у монархии в целом, нашлись убеждённые противники, такие как члены группы Republic. Лондонская полиция в день церемонии задержала несколько десятков человек, собиравшихся совершить «акты хулиганства».

Коронация Карла III. Лондон. Великобритания. 06.05.2023 © Isabel Infantes/Global Look Press

Антимонархисты на пути следования кареты Карла III © Daniel Lai/Global Look Press

Антимонархист на пути следования кареты Карла III © Loredana Sangiuliano/Global Look Press

Коронация Карла III. Лондон. Великобритания. 06.05.2023 © Pool/Global Look Press

Коронация Карла III. Лондон. Великобритания. 06.05.2023 © Pool/Global Look Press

Король Карл III после церемонии коронации. Лондон. Великобритания. 06.05.2023 © Pool/Global Look Press

Протесты против Карла II получили широкое распространение по всему королевству. Популярность получил лозунг «Не мой король». Фанаты же «Ливерпуля» освистали гимн Великобритании перед матчем.

Тем не менее, коронация состоялась, хоть и не обошлось без странных знаков и событий. Так, пользователи Сети отметили, что коронационный зал был украшен ковром в цветах украинского флага.

Принц Гарри на коронации короля Карла III в Вестминстерском аббатстве в Лондоне. 06.05.2023 © Pool/Global Look Press

Кэтрин, принцесса Уэльская и принц Уильям с детьми на балконе Букингемского дворца после церемонии коронации. 06.05.2023 © Cover Images/Global Look Press

Король Карл III и королева Камилла на балконе Букенгемского дворца после коронации. 06.05.2023 © Stephen Lock/Global Look Press

Также в соцсетях заметили «жуткого гостя». На видеозаписи, мгновенно распространившейся в Сети, пользователи заметили фигуру в чёрном балахоне, которая держит в руках предмет, напоминающий косу — атрибут ангела смерти. Таинственный гость буквально на несколько секунд мелькнул в проходе.

Люди на площади Пикадилли в Лондоне смотрят коронацию короля Карла III на больших экранах. 06.05.2023 © Cover Images/Global Look Press

Трансляция коронации короля Карла III на большом экране возле стадиона «Тоттенхэм Хотспур». Великобритания 06.05.2023 © IMAGO/Andy Rowland/Global Look Press

Церемония коронации продлилась два часа. В её завершение духовный глава английской церкви архиепископ Кентерберийский Джастин Уэлби возложил на голову нового короля корону святого Эдуарда Исповедника.

Коронация Карла III. Лондон. Великобритания. 06.05.2023 © Li Ying/Global Look Press

Во время возложения короны архиепископ Кентерберийский произнёс: «Боже, храни короля». И эти слова повторили все 2,2 тыс. гостей церемонии. Корону британского монарха изготовили в XVII веке из чистого золота, её вес составляет 2,2 кг, также она украшена 400 драгоценными камнями.