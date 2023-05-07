Врач-гепатолог Буеверов представил рейтинг вредных спиртных напитков

Москва, , 18:30 — REGNUM Врач-гепатолог, доктор медицинских наук, профессор Первого МГМУ им. И. М. Сеченова, ведущий научный сотрудник МОНИКИ им. М. Ф. Владимирского Алексей Буеверов представил «Аргументам и фактам» рейтинг вредных спиртных напитков.

Рейтинг составлен на основе возрастания вредности напитков. По словам Буеверова, первое место занимают сухие красные вина.

Врач-гепатолог объяснил, что красные вина имеют наиболее значимый защитный эффект в отношении сердечно-сосудистых заболеваний по сравнению со всеми другими спиртными напитками.

«Это объясняют большим количеством полифенолов, содержащихся в красном сухом вине, и особенно ресвератролом», — сказал Буеверов.

Он добавил, что в сухих белых винах таких веществ существенно меньше. Также в сухих винах очень маленькое содержание сахара.

Второе место в рейтинге занимает пиво. Как пояснил врач, его слабая сторона — достаточно большое количество сахаров. А плюсы — приличное количество аминокислот, минералов, витаминов и полифенолов. Самым активным компонентом пива считается ксантохумол.

Третье место занимает алкоголь с крепостью около 40 градусов.

«В целом крепкие алкогольные напитки более вредные, так как этанол является канцерогеном, и в них его концентрация выше», — уточнил Буеверов.

Четвертое место при этом занимают сладкие алкогольные напитки. Они считаются самыми вредными. К их числу относятся полусладкие и сладкие вина, большинство крепленых вин, коктейли.

«Главный недостаток такого сладкого алкоголя в большом количестве сахаров. А они в сочетании с этанолом особенно вредны для печени», — рассказал доктор медицинских наук.

Отметим, что большинство врачей сходятся во мнении, что безопасной дозы спиртного не существует.

Министерство здравоохранения России прорабатывает вариант введения в стране новых антиалкогольных мер, в том числе и введение запрета на продажу крепкого алкоголя с 20:00 до 11:00. В числе возможных шагов по борьбе с употреблением алкоголя называется увеличение минимального возраста продажи алкогольной продукции до 21 года и наделение местных властей правом введения ограничений на продажу спиртного в выходные дни и праздники.