Братислава, 7 мая, 2023, 18:44 — ИА Регнум. Президент Словакии Зузана Чапутова решила назначить новым премьер-министром страны экономиста, действующего заместителя главы Нацбанка Людовита Одора. Об этом 7 мая сообщил портал Pravda. sk, ссылаясь на информацию от высокопоставленного источника.

(сс) Slavomír Frešo Зузана Чапутова

Журналистам также стало известно, что Чапутова назначит министром иностранных дел кадрового дипломата Мирослава Влаховского. Она решила набрать правительство из чиновников, которые не опираются поддержку каких-либо партий.

Новый кабмин будет работать до создания следующего после парламентских выборов, которые планируют провести 30 сентября.

Как сообщало ИА REGNUM, премьер-министр Словакии Эдуард Хегер решил подать в отставку. Он на этой должности проработал с апреля 2021 года. Правительство Хегера в марте единодушно одобрило дарение советских истребителей МиГ-29 Украине, что является нарушением международных обязательства по реэкспорту вооружения.