Киев, 7 мая, 2023, 18:07 — ИА Регнум. Вооружённые силы Украины получили первые из 16 обещанных израильских радаров RADA, предназначенных для раннего обнаружения и предупреждения о ракетных атаках. Об этом в воскресенье, 7 мая, сообщили украинские СМИ.

тг канал t. me/KyivPolitics Радар RADA прибыл на Украину

«Всего Украина должна получить партию из 16 радаров RADA. Отмечается, что передача таких радаров требует одобрения Министерства обороны Израиля», — сообщили украинские СМИ.

Радары RADA предназначены в первую очередь для идентификации и классификации самолётов и ракет. В случае обнаружения признаков опасности радары, подключённые к системе оповещения, предупреждают жителей конкретного района, которому угрожает опасность.

Как передавало ИА REGNUM, глава обороны Дании Троелс Лунд Поульсен достиг соглашения с оборонным ведомством Германии о передаче Вооружённым силам Украины 80 танков Leopard. Датский министр подчеркнул, что бронетехника будет готова к полноценному использованию к началу июня.