Иваново, 7 мая, 2023, 17:49 — ИА Регнум. Сотрудники ФСБ и МВД пресекли попытку атаки украинских дронов, которую собирались осуществить на аэродроме «Северный» в Ивановской области, сообщил 7 мая Центр общественных связей спецслужбы.

Иван Шилов ИА REGNUM ФСБ

«Пресечена попытка совершения диверсионно-террористического акта, планировавшегося главным управлением разведки министерства обороны Украины», — говорится в сообщении.

Целью атаки украинских беспилотников стали самолёты дальнего радиолокационного обнаружения и управления А-50. Уточняется, что дроны начинили взрывчаткой.

По данным ведомства, самодельные взрывные устройства для совершения атаки планировалось доставить с территории Украины на легкомоторном самолёте «Аэропракт А-32» из населенного пункта Блистова в Черниговской области. Пилота, а также членов диверсионно-разведывательной группы (ДРГ) задержали после посадки в Тульской области в момент передачи средств поражения.

Губернатор Севастополя Михаил Развожаев заявил 7 мая о попытке атаки на Крым более десяти дронов. По его словам, средствами противовоздушной обороны (ПВО) и радиоэлектронной борьбы (РЭБ) удалось отразить нападение. Один из дронов упал в лесу, а еще два беспилотника сбили над Чёрным морем.

По данным Минобороны, средства ПВО ночью обнаружили и уничтожили 22 беспилотника ВСУ над Чёрным морем. Все беспилотные летательные аппараты (БПЛА) уничтожили огнём зенитных ракетных комплексов или же они были подавлены средствами радиоэлектронной борьбы.

Кроме того, неизвестные беспилотные летательные аппараты 7 мая обнаружили в Курской области в 61 километре от границы с Украиной, в небе над аэропортом Домодедово, на территории авиационного завода в Новосибирске, а также над аэропортом Внуково.