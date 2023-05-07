Спасатели потушили крупный пожар на стройке на западе Москвы

Москва, , 17:43 — REGNUM В Москве потушили возгорание стройматериалов на территории стройки. Распространение огня остановили на площади 500 квадратных метров. Об этом 7 мая сообщили в столичном управлении МЧС.

Пожар [Иван Шилов © ИА REGNUM]

«В 17:17 возгорание ликвидировано. Площадь пожара составила 500 квадратных метров», ― уточнил в беседе с РИА Новости представитель ведомства.

Собеседник добавил, что пострадавших в результате произошедшего, согласно предварительным данным, нет.

Как сообщало ИА REGNUM, пожар вспыхнул на стройке по адресу улица Наташи Ковшовой, дом 17. Загорелись строительные материалы.

На кадрах с места ЧП, опубликованных очевидцами, видно, как над зданием поднимаются клубы чёрного дыма. Причина возгорания, а также ущерб устанавливается.