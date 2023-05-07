Санкт-Петербург, 7 мая, 2023, 17:51 — ИА Регнум. Петербургский «Зенит» и московский «Спартак» назвали стартовые составы команд на матч 26-го тура МИР Российской футбольной премьер-лиги. Игра состоится 7 мая на «Газпром Арене» в Санкт-Петербурге.

Григорий Сысоев/РИА Новости Игроки ФК «Спартак»

Так, в составе «Зенита» на поле выйдет Михаил Кержаков, Вячеслав Караваев, Родригао, Дуглас Сантос, Роберт Ренан, Далер Кузяев, Андрей Мостовой, Вилмар Барриос, Клаудиньо, Малком и Матео Кассьера.

От московского клуба в стартовый состав вошли Александр Селихов, Никита Чернов, Даниил Денисов, Алексис Дуарте, Антон Зиньковский, Томаш Тавареш, Кейта Бальде, Роман Зобнин, Квинси Промес, Кристофер Мартинс и Александр Соболев.

Петербургский клуб лидирует в турнирной таблице РПЛ с 61 очком, «красно-белые» занимают третью строчку с 49 очками.

Ранее игрока «Зенита» Малкома признали лучшим в матче РПЛ с командой «Крылья Советов». Тогда питерцы разгромили противника на его домашнем самарском поле со счётом 5:1. Малком четыре раза отправил мяч в ворота соперников, впервые за свою карьеру оформив покер.